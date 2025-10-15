Трамп может разоблачить блеф Путина
- 15.10.2025, 13:57
Ракеты «Томагавк» стали новой «красной линией» Кремля.
США приближаются к решению о поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», и Москва реагирует с тревогой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация «вызывает крайнее беспокойство» и вступает в «драматическую фазу», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Бывший президент России Дмитрий Медведев вновь прибегнул к ядерным угрозам, адресованным лично президенту США Дональду Трампу: «Невозможно отличить ядерный «Томагавк» от обычного. Поставка таких ракет может закончиться плохо для всех — прежде всего для самого Трампа», — заявил он. К нему присоединился Лукашенко, предупредив, что передача Украине американских ракет «может привести к ядерной войне».
Причина паники Кремля очевидна. «Томагавк» с дальностью до 2500 км позволят Украине наносить точные удары по военным и промышленным объектам глубоко в России. Киев уже доказал эффективность собственных дронов и ракет, нанося серьезный ущерб российской инфраструктуре.
Однако вопрос остается, стоит ли воспринимать угрозы Москвы всерьез? За три с половиной года войны Кремль неоднократно объявлял о «красных линиях» — от поставок «Джавелин» и «Патриот» до танков «Леопард» и истребителей F-16 — но ни одна из них не обернулась обещанными последствиями.
С первых дней вторжения Путин пытается запугать Запад ядерным шантажом, рассчитывая на его осторожность. Эти угрозы действительно тормозили решения о поставках оружия, продлевая войну.
Тем не менее каждая «красная линия» в итоге оказывалась фикцией. Украина возвращала свои территории, атаковала Крым и даже объекты на территории РФ — и никакой «третьей мировой» не последовало.
Сегодня Кремль снова пытается сыграть на страхе. Но все больше признаков указывает, что его ядерный блеф теряет силу.