«Жуков нервно курит»6
- 15.10.2025, 14:09
- 2,522
Эксперт назвал цену российского «наступления» в Украине.
Страна-агрессор Россия ведет наступление, которое по всем признакам превратилось в «мясорубку» — с катастрофическими потерями и минимальными результатами. Впрочем, российских офицеров это не беспокоит, поскольку ежемесячно они получают новых солдат. Об этом в интервью «Главреду».
По словам эксперта, эффективность российских наступлений нельзя измерять захваченными территориями, если при этом уничтожаются целые подразделения.
«Для России же норма, когда из роты остаются два-три тела и те «трехсотые», при этом занята всего лишь посадка или лесополоса. Ничего, еще зеков подкинут. Это ненормально! Жуков, которого называли «мясником», просто нервно курит в уголке, он и представить не мог, что можно воевать так, как воюет Россия сегодня», - сказал Коваленко.
Он добавил, что российское командование жертвует людьми ради иллюзии продвижения. Для них потерять за сутки на одном направлении 100-150 человек личного состава нормально, потому что ежемесячно 30 тысяч человек подписывают контракт.
«Если быть цивилизованным адекватным человеком, то наступление российских войск – это просто ужас, так нельзя вести боевые действия. Любой командир, который ценит человеческую жизнь, никогда бы не устраивал такие «мясные штурмы» и постоянные накаты исключительно пехотой, пусть и при поддержке FPV-дронов», - отметил эксперт.
Коваленко добавил, что для западных армий подобная тактика невозможна и аморальна, ведь она полностью игнорирует ценность человеческой жизни и принципы военной науки.