На учениях в Польше военные заметили автомобили на белорусских номерах 2 15.10.2025, 14:48

Затем появились неизвестные дроны.

Во время учений НАТО Falcon Autumn, которые проходят в Польше, военные из Нидерландов заметили автомобили на белорусских номерах и дроны, а также столкнулись с помехами связи. Об инциденте сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Когда солдаты из Нидерландов разбивали лагерь на недействующем аэродроме в Польше, они заметили неподалеку автомобили на белорусских номерах. Вскоре над базой появились небольшие дроны, которые не удалось идентифицировать. Военные считают, что они вызвали помехи в связи.

Военным не удалось установить ни происхождение дронов, ни их операторов. В сообщении министерства нет указаний на то, что присутствие машин с белорусской регистрацией вблизи места учений как-либо связано с инцидентом с дронами.

Кроме того, инцидент не создал «непосредственной угрозы, а ситуация была быстро взята под контроль». В течение нескольких часов из Нидерландов доставили антидроновые системы, которые были использованы на дальнейших этапах операции.

Командующий учениями, бригадный генерал Франк Грандиа, заявил, что инцидент был «ценным уроком, который касается проведения операций в условиях электронных помех и угрозы со стороны дронов».

— Мы должны учитывать, что во время конфликта нашим системам могут быть созданы помехи, а противник будет использовать дроны для разведки или саботажа, — сказал Франк Грандиа.

Falcon Autumn — это ежегодные учения НАТО, в которых участвуют силы из Польши, Нидерландов и США. Они проводятся с целью проверки способности воздушно-десантных сил к быстрому реагированию в случае военной угрозы в Восточной Европе.

