У Китая появилась еще одна проблема

У Китая появилась еще одна проблема1
- 15.10.2025, 14:54
Страна переживает затяжной кризис.
В сентябре в Китае продолжилось падение как потребительских, так и производственных цен, что усиливает аргументы в пользу дополнительных мер стимулирования экономики. Страна переживает затяжной кризис на рынке недвижимости, в бизнесе и на уровне потребителей, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
По данным Национального статистического бюро КНР, индекс цен производителей (PPI) снизился на 2,3% по сравнению с прошлым годом — меньше, чем в августе (-2,9%) и в пределах прогнозов. Это минимальное падение за последние семь месяцев, чему способствовали усилия правительства ограничить ценовую конкуренцию.
Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре уменьшился на 0,3% год к году (в августе — -0,4%). Аналитики отмечают, что дефляция сохраняется и, вероятно, продлится до конца 2025 года.
Основное давление на цены оказывает снижение стоимости продуктов питания — они подешевели на 4,4%, включая свинину (-17%), несмотря на призывы властей к фермерам сократить производство. В то же время базовая инфляция, исключающая колебания цен на еду и топливо, выросла до 1%, достигнув максимума за 19 месяцев.
Экономисты отмечают, что праздники — Праздник середины осени и Национальный день — не смогли оживить потребительские расходы, китайцы по-прежнему осторожны из-за слабого рынка труда и спада в недвижимости.
По мнению экспертов ING и Capital Economics, Народный банк Китая может прибегнуть к дополнительному смягчению денежной политики в ноябре, если переговоры с США не принесут прогресса. Однако масштабное стимулирование несет риск перегрева фондового рынка, что создает дилемму для властей.