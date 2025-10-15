В Минске остановилось движение трамваев 1 15.10.2025, 15:13

В сети пропало напряжение.

Движение трамваев остановилось в Минске 15 октября Подробности озвучили в пресс-службе «Минсктранса».

По данным пресс-службы, в среду, 15 октября, с 13.17 на РК ДС «Зеленый Луг» по причине отсутствия напряжения на контактной сети случилась остановка движения трамваев, следующих по маршрутам №1, 5, 6.

В «Минсктрансе» обратили внимание, что движение травмаев №1 и 6 было орагнизовано до диспетчерской станции «Озеро», а №5 – до «Змiтрака Бядулi». Кроме того, также был организован временный автобус №906 «ДС Карбышева – Красная».

