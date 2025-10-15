«Могут возникнуть локальные очаги сопротивления» 1 15.10.2025, 15:15

Будут ли россияне протестовать против скрытой мобилизации?

Кремль готовится бросить на войну еще два миллиона россиян. Новый закон позволит Путину использовать мобилизационный резерв без объявления мобилизации или военного положения. Эксперты считают, что это свидетельствует о колоссальных потерях армии РФ и кризисе живой силы на фронте.

Будут ли россияне протестовать против скрытой мобилизации? Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Вряд ли даже в самом Кремле кто-то может однозначно ответить на этот вопрос. Очередей на границе, как в 2022 году, скорее всего, уже не будет — соответствующая превентивная работа проведена заранее. Резервисты могут попытаться выехать, но их просто не выпустят.

Недавно была запущена система электронных повесток, распространяющаяся и на срочников. Теперь даже те, кто просто захочет покинуть страну, не смогут этого сделать. Образно говоря, одним движением компьютерной мыши можно разослать повестки, после чего у граждан автоматически блокируется не только выезд за границу, но и множество других прав, создаются серьезные административные неудобства. Российская власть, по крайней мере, эту проблему уже решила.

Что касается реакции общества, то это сложный вопрос. Россияне могут ограничиться формулой: «Ну да, я не хочу на войну, но куда ж я денусь». Они пойдут туда, куда им укажут. Это один из вероятных сценариев.

Тем не менее нельзя исключать, что в отдельных регионах или на индивидуальном уровне могут возникнуть локальные очаги сопротивления. Однако это лишь гипотеза. Чтобы понять, какова будет реальная реакция, необходимо дождаться практической реализации этих решений.

А то, что новая мобилизация станет очередным обманом, абсолютно очевидно. Согласно проекту, о котором сейчас идет речь, резервисты привлекаются на срок два месяца. Но если за это время не будет достигнуто перемирие, никто их не отпустит. Скорее всего, их ждет судьба тех же «чмобиков», как называли мобилизованных 2022 года. То есть этот призыв фактически станет бессрочным.

