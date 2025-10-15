На границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули новые бои
- 15.10.2025, 15:31
Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.
В среду на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.
Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы начали атаки в утренние часы среды в районе Спин Болдак.
В то же время Пакистан заявил, что четверо его гражданских лиц были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.
Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В пограничном районе Пакистана Оракзай погибли шестеро пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. По данным Reuters, также погибли девять боевиков.