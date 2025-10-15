National Interest: Знаковый удар украинцев 1 15.10.2025, 16:33

1,328

ВСУ способны достать до критически важных объектов России даже в глубоком тылу.

Украина вновь нанесла серию ударов по военной и энергетической инфраструктуре России и оккупированного Крыма. По данным СМИ, украинские силы при поддержке спецслужб атаковали нефтебазу и электроподстанции в районе Феодосии, используя дроны-камикадзе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщается, в результате атаки были поражены как минимум пять резервуаров для хранения нефти. На месте возник крупный пожар — столбы дыма и огня были видны на километры вокруг. Кроме того, пострадали несколько подстанций, обеспечивающих энергоснабжение Крыма.

Операцию провели Служба безопасности Украины (СБУ) и Силы специальных операций ВСУ. По словам источника в СБУ, цель подобных атак — «системное сокращение военных, логистических и экономических возможностей России вести войну против Украины».

Это уже не первый удар по Феодосийскому нефтехранилищу, неделей ранее украинские дроны атаковали тот же объект — в канун дня рождения Путина.

Согласно данным Financial Times, США помогают Украине в планировании таких операций, предоставляя разведданные и рекомендации по маршрутам, высоте полета и целям атак.

Атака стала частью долгосрочной кампании Киева по нанесению ударов в глубине российской территории. Несмотря на ограничения, наложенные Вашингтоном на использование дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow против целей в России, украинские военные демонстрируют изобретательность, используя дроны и собственные технологии для поражения стратегических объектов РФ.

Удар по Феодосии стал очередным напоминанием, что украинские силы способны достать до критически важных объектов России даже в глубоком тылу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com