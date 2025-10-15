Назначен новый Временный поверенный в делах Швеции в Беларуси 1 15.10.2025, 16:38

Им стал опытный дипломат.

Ларс-Гунар Вигемарк назначен Временным поверенным в делах Швеции в Беларуси. Об этом шведское диппредставительство сообщило на своей странице в Instagram.

«Ларс-Гунар Вигемарк работал в дипломатической службе ЕС, где был руководителем делегации и специальным представителем ЕС в Боснии и Герцеговине, а также главой делегации в Пакистане. Ранее он служил в посольстве Швеции в Москве, постоянном представительстве Швеции при Европейском союзе в Брюсселе, а также в посольствах в Вашингтоне и Белграде», — сообщили в посольстве.

Напомним, предыдущий посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон закончила свою каденцию в 2022 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com