Назначен новый Временный поверенный в делах Швеции в Беларуси

Назначен новый Временный поверенный в делах Швеции в Беларуси1
- 15.10.2025, 16:38
Им стал опытный дипломат.
Ларс-Гунар Вигемарк назначен Временным поверенным в делах Швеции в Беларуси. Об этом шведское диппредставительство сообщило на своей странице в Instagram.
«Ларс-Гунар Вигемарк работал в дипломатической службе ЕС, где был руководителем делегации и специальным представителем ЕС в Боснии и Герцеговине, а также главой делегации в Пакистане. Ранее он служил в посольстве Швеции в Москве, постоянном представительстве Швеции при Европейском союзе в Брюсселе, а также в посольствах в Вашингтоне и Белграде», — сообщили в посольстве.
Напомним, предыдущий посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон закончила свою каденцию в 2022 году.