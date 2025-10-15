Бывший главнокомандующий НАТО: Украина может и должна победить 15.10.2025, 17:11

Генерал уверен, что для НАТО настало время «вернуться к основам».

Бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что победа Украины необходима для обеспечения будущего мира и стабильности, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

«Жестокое, ничем не спровоцированное, незаконное вторжение России в Украину — это величайший вызов европейской и глобальной безопасности за всю мою жизнь. Украина может и должна победить», — сказал Каволи, выступая на церемонии вручения ему награды «CEPA Lifetime Achievement Award» 8 октября в Вашингтоне.

Генерал отметил, что для НАТО настало время «вернуться к основам» и сосредоточиться на коллективной обороне. По его словам, альянсу предстоит «трудная политическая работа» — найти средства и политическую волю для увеличения оборонных расходов.

«Нас ждет еще много тяжелых дней, пока мы создадим финансовое пространство для роста военных бюджетов, о которых договорились. Но мы знаем, куда идем. У нас есть планы, есть соглашения — теперь просто нужно действовать», — подчеркнул он.

Каволи, сын американского офицера итальянского происхождения, подчеркнул важность трансатлантических связей и общего стремления Европы и Америки к безопасности и процветанию.

«У нас есть одно простое дело как у альянса — выполнять то, о чем договорились. Если мы это сделаем — а мы это сделаем — мы выполним нашу главную обязанность, обеспечим будущее мира и благополучия для наших детей и их потомков», — заключил генерал.

