Как справиться с переменами в жизни 1 15.10.2025, 17:13

Пройдя трудный этап, человек становится более осознанным и сильным.

Жизненные перемены — увольнение, развод, рождение ребенка или выход на пенсию — часто становятся эмоциональными испытаниями. Это переходный этап между привычным прошлым и неопределенным будущим, который может вызвать тревогу, растерянность и переоценку самого себя, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают психологи, в такие моменты человек теряет часть своей прежней идентичности — роли «сотрудника», «супруга» или «профессионала». В то же время новые роли и цели еще не определены. Этот «серый» период может длиться от нескольких дней до нескольких лет, пока человек не обретет устойчивость в новой реальности.

Тревога, всплывающие сожаления и неэффективность прежних способов справляться со стрессом — частые спутники подобных переходов. Но, как подчеркивают специалисты, это нормальные реакции. Главное — не воспринимать перемены как конец, а увидеть в них шанс на обновление.

Чтобы пройти через этот этап, важно позволить себе испытывать эмоции и быть терпеливым к себе. Психологи советуют избегать позиции жертвы и формировать позитивный внутренний диалог: вместо «почему это случилось со мной» — «что я могу сделать с этим дальше».

Переходный период — это редкий шанс переосмыслить жизнь и начать с чистого листа. Сейчас — время исследовать новые направления, пробовать себя в непривычных ролях и ставить цели, которые раньше казались недостижимыми. Ведь, пройдя через изменения, человек уже никогда не возвращается к прежнему состоянию — он становится другим, более осознанным и сильным.

