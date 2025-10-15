закрыть
15 октября 2025, среда, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Три из четырех задач Черноморский флот выполнять уже не способен»

  • 15.10.2025, 17:20
«Три из четырех задач Черноморский флот выполнять уже не способен»

Украинский капитан рассказал о проблемах российского флота.

Капитан ВМС Украины I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук рассказал сайту Charter97.org, какие проблемы начались у Черноморского флота РФ:

— Если говорить о боевых возможностях, то в начале войны с Украиной перед Черноморским флотом стояли четыре основные задачи.

Первая — блокада украинского побережья Черного моря. Вторая — проведение десантных операций. Третья — поддержка сухопутных войск на приморском направлении, включая артиллерийское и логистическое обеспечение. Четвертая — участие в ракетных ударах по территории Украины.

На данный момент три из четырех этих задач Черноморский флот выполнять уже не способен. Единственное, что он еще может делать — наносить ракетные удары. По моим оценкам, его боевые возможности сократились примерно на 75%. Можно сказать проще: из четырех задач флот способен выполнять только одну.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко