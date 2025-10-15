«Три из четырех задач Черноморский флот выполнять уже не способен» 15.10.2025, 17:20

Украинский капитан рассказал о проблемах российского флота.

Капитан ВМС Украины I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук рассказал сайту Charter97.org, какие проблемы начались у Черноморского флота РФ:

— Если говорить о боевых возможностях, то в начале войны с Украиной перед Черноморским флотом стояли четыре основные задачи.

Первая — блокада украинского побережья Черного моря. Вторая — проведение десантных операций. Третья — поддержка сухопутных войск на приморском направлении, включая артиллерийское и логистическое обеспечение. Четвертая — участие в ракетных ударах по территории Украины.

На данный момент три из четырех этих задач Черноморский флот выполнять уже не способен. Единственное, что он еще может делать — наносить ракетные удары. По моим оценкам, его боевые возможности сократились примерно на 75%. Можно сказать проще: из четырех задач флот способен выполнять только одну.

