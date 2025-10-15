В Гродно отец выстрелил в руку семилетней дочери 15.10.2025, 17:23

Он учил ее стрелять.

В Гродно отец выстрелил в руку дочери из пневматики, обучая ее стрелять. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что в отделение внутренних дел Гродненского райисполкома поступила информация от врача приемного покоя Детской областной клинической больницы. Он сообщил, что несовершеннолетней была оказана медпомощь.

«Из левой руки семилетней девочки извлекли инородный предмет, предположительно пневматическую пулю», - рассказали в ГКСЭ.

Сотрудники милиции установили, что отец во дворе жилого дома обучал дочь стрельбе из пневматического пистолета.

«Окончив обучение, при обращении с оружием, случайно выстрелил и попал девочке в руку», - привели подробности в пресс-службе.

Пневматическое оружие было изъято, его направили на экспертизу. Специалисты выяснили, что пневматический пистолет пригоден для стрельбы. Мужчина рассказал милиционерам, что купил данное оружие в Москве в 2023 году. По указанному факту проводится проверка.

