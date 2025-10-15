закрыть
15 октября 2025, среда, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно отец выстрелил в руку семилетней дочери

  • 15.10.2025, 17:23
  • 1,512
В Гродно отец выстрелил в руку семилетней дочери

Он учил ее стрелять.

В Гродно отец выстрелил в руку дочери из пневматики, обучая ее стрелять. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что в отделение внутренних дел Гродненского райисполкома поступила информация от врача приемного покоя Детской областной клинической больницы. Он сообщил, что несовершеннолетней была оказана медпомощь.

«Из левой руки семилетней девочки извлекли инородный предмет, предположительно пневматическую пулю», - рассказали в ГКСЭ.

Сотрудники милиции установили, что отец во дворе жилого дома обучал дочь стрельбе из пневматического пистолета.

«Окончив обучение, при обращении с оружием, случайно выстрелил и попал девочке в руку», - привели подробности в пресс-службе.

Пневматическое оружие было изъято, его направили на экспертизу. Специалисты выяснили, что пневматический пистолет пригоден для стрельбы. Мужчина рассказал милиционерам, что купил данное оружие в Москве в 2023 году. По указанному факту проводится проверка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко