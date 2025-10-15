Иисуса Христа в сиквеле фильма «Страсти Христовы» сыграет финский актер 15.10.2025, 18:12

Яакко Охтонен

Продолжение оригинальной картины Мэла Гибсона выйдет в 2027 году.

Мэл Гибсон начал съемки продолжения фильма «Страсти Христовы». Новая картина выйдет в 2027 году. Главную роль Иисуса Христа в сиквеле исполнит финский актер Яакко Охтонен, а роль Марии Магдалины досталась кубинке Мариэле Гарриге, сообщает Variety.

Сиквел будет состоять из двух частей. Первая, под названием The Resurrection of the Christ: Part One («Воскресение Христа: Часть первая»), выйдет 26 марта 2027 года — в Страстную пятницу. Вторая часть появится на экранах через 40 дней, 6 мая, в праздник Вознесения Господня. Обе картины выпустит студия Lionsgate.

Съемки сиквела стартовали на прошлой неделе на итальянской киностудии «Чинечитта» — здесь же более 20 лет назад снималась первая картина «Страсти Христовы». Однако актерский состав полностью обновился.

Роль Иисуса Христа исполнит финский актер Яакко Охтонен, известный по сериалу Netflix «Последнее королевство». В оригинальном фильме 2004 года эту роль играл Джим Кэвизел. Роль Марии Магдалины досталась кубинской актрисе Мариэле Гарриге, сыгравшей в «Миссии невыполнима: Смертельная расплата» — в первом фильме эту роль исполнила Моника Беллуччи. Также в новой картине снимутся Кася Смутняк («Лоро») в роли Девы Марии, Пьер Луиджи Пасино («Закон Лидии Поэт») в образе апостола Петра и Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2») в роли Понтия Пилата.

Помимо «Чинечитты» съемки картины проходят в итальянском городе Матера и других живописных регионах на юге страны, таких как Джиноза, Гравина-ди-Латерца и Альтамура.

Фильм 2004 года «Страсти Христовы» долгое время был самой кассовой картиной с возрастным рейтингом R в США. Фильм собрал $370 млн в США и $610 млн по всему миру при бюджете всего $30 млн. Только в 2024 году фильм уступил первое место новому рекордсмену — фильму «Дэдпул и Росомаха», который заработал $636 млн в США.

Картина рассказывает о последних 12 часах жизни Христа. Лента получила три номинации на премию «Оскар» — за лучший грим, операторскую работу и музыку.

