Глава Пентагона: Принципом урегулирования войны в Украине будет «мир через силу» 15.10.2025, 18:18

Пит Хегсет

Пит Хегсет призвал страны НАТО усилить поддержку Украины.

Если война в Украине не приблизится к завершению, США готовы принять меры против России, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с коллегами из стран НАТО.

«Если эта война не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию», — сказал он. Пентагон готов выполнить ту часть этих шагов, которую могут реализовать только США. Он повторил, что принципом урегулирования будет «мир через силу».

Также Хегсет призвал страны НАТО усилить поддержку Украины, назвав ключевым механизмом программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, через него с августа было выделено $2 млрд для Киева.

9 октября президент США Дональд Трамп также сказал, что может ввести дополнительные санкции против России, если темпы урегулирования войны окажутся недостаточными. Накануне американский лидер сказал, что у него были «довольно хорошие отношения» с Владимиром Путиным, но он не желает завершить войну. «Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — сказал он.

