закрыть
15 октября 2025, среда, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в Беларуси 16 октября

  • 15.10.2025, 18:27
Какой будет погода в Беларуси 16 октября

Во многих районах небольшие дожди.

В Беларуси 16 октября будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко