Какой будет погода в Беларуси 16 октября
- 15.10.2025, 18:27
Во многих районах небольшие дожди.
В Беларуси 16 октября будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла.