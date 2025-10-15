Какой будет погода в Беларуси 16 октября 15.10.2025, 18:27

Во многих районах небольшие дожди.

В Беларуси 16 октября будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла.

