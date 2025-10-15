Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине 1 15.10.2025, 18:29

Дмитрий Песков

Президент США ранее заявил о разочаровании диктатором РФ.

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Его слова передает корреспондент РБК.

«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России», — сказал Песков, когда его спросили о словах Трампа, который сказал, что разочарован в диктаторе России.

Трамп заявил, что у него были и остаются хорошие отношения с Владимиром Путиным. При этом еще в конце сентября республиканец заявлял, что «разочарован» в нем из-за продолжения войны в Украине. Сам Путин в начале октябре отмечал, что у них с Трампом «свои отношения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com