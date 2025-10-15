Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине

Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине1
- 15.10.2025, 18:29
Президент США ранее заявил о разочаровании диктатором РФ.
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания американского лидера Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Его слова передает корреспондент РБК.
«Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России», — сказал Песков, когда его спросили о словах Трампа, который сказал, что разочарован в диктаторе России.
Трамп заявил, что у него были и остаются хорошие отношения с Владимиром Путиным. При этом еще в конце сентября республиканец заявлял, что «разочарован» в нем из-за продолжения войны в Украине. Сам Путин в начале октябре отмечал, что у них с Трампом «свои отношения».