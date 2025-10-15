закрыть
Германия передаст Украине оружие на 2 млрд евро

  • 15.10.2025, 18:42
Германия передаст Украине оружие на 2 млрд евро

IRIS-T, ракеты для Patriot и не только.

Германия предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро. Она направлена на усиление украинской противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Der Standard .

Писториус в ходе встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе отметил, что Украина, в частности, получит пакет военной помощи стоимостью около 500 млн долларов. В него входят ракеты для систем ПВО Patriot, радиолокационные системы, а также артиллерийские боеприпасы с высокоточным наведением.

Также Германия предоставит Украине две системы IRIS-T с большим количеством управляемых ракет. Ожидаются поставки противотанкового оружия, средств связи и современного стрелкового вооружения.

«Текущие события на поле боя в Украине должны укрепить нашу решимость продолжать поддержку Украины», - отметил министр.

По его словам, Россия не проявляет желания заканчивать войну против Украины и пытается скрыть свои неудачи за счет ударов по мирным украинским городам. В то же время ВСУ значительно замедляют продвижение солдат РФ.

Писториус уточнил, что, согласно немецким оценкам, с начала года Россия потеряла около 300 тысяч солдат.

