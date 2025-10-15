Буданов: Россия давно бы проиграла войну без поддержки КНДР 1 15.10.2025, 19:03

1,256

Кирилл Буданов

фото: reuters

А Украина смогла бы вернуть оккупированные территории.

Россия давно бы проиграла войну в Украине, если бы Кремль не поддерживали союзники, в частности Северная Корея.

Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление, опубликованное ГУР МО.

Буданов провел встречу с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса, на которой обсудили, в частности, противодействие агрессору.

«Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего, Северной Кореей», - заявил глава ГУР.

Руководитель украинской разведки сообщил также, что некоторые страны демонстрируют не совсем честное поведение. Они, вопреки международным санкциям, позволяют Москве получать оружие и другую важную часть базы, а их граждане соглашаются присоединиться к российской армии.

«Я хочу обратить внимание на то, что не совсем честно ведут себя некоторые страны. Они, вопреки международным санкциям, позволяют РФ получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу. Также позволяют собственным гражданам пополнять ряды ВС РФ», - подытожил Буданов.

Он также поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и предостерег ЕС и НАТО от усиления гибридной войны со стороны РФ.

