закрыть
15 октября 2025, среда, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Буданов: Россия давно бы проиграла войну без поддержки КНДР

1
  • 15.10.2025, 19:03
  • 1,256
Буданов: Россия давно бы проиграла войну без поддержки КНДР
Кирилл Буданов
фото: reuters

А Украина смогла бы вернуть оккупированные территории.

Россия давно бы проиграла войну в Украине, если бы Кремль не поддерживали союзники, в частности Северная Корея.

Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление, опубликованное ГУР МО.

Буданов провел встречу с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса, на которой обсудили, в частности, противодействие агрессору.

«Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего, Северной Кореей», - заявил глава ГУР.

Руководитель украинской разведки сообщил также, что некоторые страны демонстрируют не совсем честное поведение. Они, вопреки международным санкциям, позволяют Москве получать оружие и другую важную часть базы, а их граждане соглашаются присоединиться к российской армии.

«Я хочу обратить внимание на то, что не совсем честно ведут себя некоторые страны. Они, вопреки международным санкциям, позволяют РФ получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу. Также позволяют собственным гражданам пополнять ряды ВС РФ», - подытожил Буданов.

Он также поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и предостерег ЕС и НАТО от усиления гибридной войны со стороны РФ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко