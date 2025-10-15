Белорусский комик победил в польском комедийном шоу 1 15.10.2025, 19:20

Михась Ильин

Белорус шутил про эмиграцию в Польшу и изучение нового языка.

Белорусский журналист и комик Михась Ильин победил в польском комедийном шоу Masz Minutę («У тебя есть минута»). Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети X.

«Есть такое польское шоу Masz Minutę. Такой «Х-фактор» для комиков. Говорят, что там выиграл какой-то белорус. Больше ничего не скажу — просто добавлю ссылку в реплай», — написал Ильин.

Во время выступления, которое выложили 15 октября, белорус шутил про эмиграцию в Польшу, изучение нового языка и как его путают с украинцами и просят «убираться обратно в Украину».

— Вот живу в Польше четыре года, а все мое окружение — это исключительно белорусы и украинцы. За это время мой польский стал хуже, чем до приезда, потому что я почти им не пользуюсь. Вся моя польская практика — это дойти до «Бедронки» (местная торговая сеть. — Прим.) и сказать: «Да, у меня есть карта «Бедронки», и то только в те моменты, когда я и кассирша делаем вид, что не понимаем русский. Это такая наша белорусско-украинская игра — кто больший русофоб? Типа: «Да, у меня есть карта «Бедронки». Я не из России. Я поляк. Меня зовут Михал Ильин. Такое обычное польское имя и фамилия, — пошутил комик в шоу.

Шоу Masz Minutę — комедийное шоу с элементами стендапа и импровизации. В программе участвуют как известные артисты, так и новички.

