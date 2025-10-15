Зеленский перевел Одессу под военное управление 15.10.2025, 19:29

Главой военной администрации города назначен бригадный генерал Сергей Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента в среду, 15 октября. На том же сайте появился и указ Зеленского о создании городской военной администрации Одесского района Одесской области.

Сергей Лысак с 7 февраля 2023 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, в 2022 году ему было присвоено звание бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Зеленский лишил гражданства избранного мэра Одессы Геннадия Труханова — за наличие российского паспорта у 60-летнего политика. Сам Труханов, занимавший должность мэра с 2014 года, продолжает утверждать, что он никогда не обладал гражданством России, и пообещал оспорить указ Зеленского в Верховном суде Украины, а если понадобится, то и в Европейском суде по правам человека.

