Зеленский перевел Одессу под военное управление
- 15.10.2025, 19:29
Главой военной администрации города назначен бригадный генерал Сергей Лысак.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента в среду, 15 октября. На том же сайте появился и указ Зеленского о создании городской военной администрации Одесского района Одесской области.
Сергей Лысак с 7 февраля 2023 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, в 2022 году ему было присвоено звание бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне Зеленский лишил гражданства избранного мэра Одессы Геннадия Труханова — за наличие российского паспорта у 60-летнего политика. Сам Труханов, занимавший должность мэра с 2014 года, продолжает утверждать, что он никогда не обладал гражданством России, и пообещал оспорить указ Зеленского в Верховном суде Украины, а если понадобится, то и в Европейском суде по правам человека.