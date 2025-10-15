закрыть
15 октября 2025, среда, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский перевел Одессу под военное управление

  • 15.10.2025, 19:29
Зеленский перевел Одессу под военное управление

Главой военной администрации города назначен бригадный генерал Сергей Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте президента в среду, 15 октября. На том же сайте появился и указ Зеленского о создании городской военной администрации Одесского района Одесской области.

Сергей Лысак с 7 февраля 2023 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, в 2022 году ему было присвоено звание бригадного генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Зеленский лишил гражданства избранного мэра Одессы Геннадия Труханова — за наличие российского паспорта у 60-летнего политика. Сам Труханов, занимавший должность мэра с 2014 года, продолжает утверждать, что он никогда не обладал гражданством России, и пообещал оспорить указ Зеленского в Верховном суде Украины, а если понадобится, то и в Европейском суде по правам человека.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко