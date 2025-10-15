Игру «Ведьмак» делали так, чтобы ее можно было проходить с пивом в руке 3 15.10.2025, 19:31

Ведущий сценарист поделился закулисными историями о разработке игры.

Один из ключевых разработчиков оригинальной игры The Witcher («Ведьмак») из студии CD Projekt RED раскрыл детали раннего этапа создания проекта. Ведущий сценарист Артур Ганшынец, который недавно начал делиться закулисными историями о разработке на своем YouTube-канале, сообщил, что первая часть приключений Геральта изначально проектировалась для специфического стиля игры, которая позволяла бы геймерам одной рукой управлять персонажем, а другой – держать пиво.

По словам Ганшынца, концепция заключалась в создании максимально нетребовательного к концентрации игрового процесса. Сооснователь компании Михал Кициньски настаивал на том, чтобы механика позволяла геймерам проходить игру, не отрываясь от других занятий, например, держа в одной руке напиток.

Именно этим стремлением к расслабленности объясняется конечный вид боевой системы. При этом, несмотря на общий неторопливый настрой геймплея, разработчики сознательно наполнили игру крайне жестокими сценами добивания. Это было сделано для соответствия взрослой целевой аудитории проекта, которой требовалось обилие насилия и крови.

Артур Ганшынец являлся частью команды CD Projekt RED в период с 2006 по 2010 год.

Дебютная The Witcher вышла на персональных компьютерах осенью 2007 года, появившись на прилавках в конце октября.

