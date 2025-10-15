закрыть
15 октября 2025
Как ИП в Беларуси работать с маркетплейсами

  • 15.10.2025, 19:50
Власти попытались разъяснить.

Как ипэшникам реализовывать товар через маркетплейсы, разъяснили в Минэкономики.

Начнем с того, что запретов работать с такими онлайн-площадками для ИП в законодательстве нет.

Но должен быть соблюден ряд условий. Министерство предложило рассмотреть три возможных случая.

Итак, если ИП продает владельцу интернет-площадки товары, которые не произвел сам, это считается оптовой торговлей. Такой вид деятельности не включен в перечень разрешенных для индивидуального предпринимателя.

А если ИП отдает маркетплейсу на реализацию товары, которые изготовил сам, это будет регулироваться договором поставки и не ограничено законом.

Кстати, если ИП реализует товары конечному потребителю для личного пользования, не связанного с предпринимательством, то это считается розничной торговлей и также разрешено.

Напомним, индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся до 1 октября 2024-го, имеют право заниматься деятельностью, не включенной в разрешенный перечень, только до 31 декабря 2025 года.

