Глава Пентагона: Украина получит огневую мощь
- 15.10.2025, 20:13
По его словам, взятые европейскими союзниками обязательства по помощи превратятся в «реальные возможности» ВСУ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от США «огневую мощь», заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует телеканал CNN.
«Огневая мощь — вот что идет [в Украину]», — сказал руководитель американского оборонного ведомства.
Хегсет подчеркнул, что вскоре взятые европейскими союзниками по НАТО обязательства по помощи Украине превратятся в «реальные возможности» ВСУ.