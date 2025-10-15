закрыть
15 октября 2025, среда, 20:18
Глава Пентагона: Украина получит огневую мощь

  • 15.10.2025, 20:13
Глава Пентагона: Украина получит огневую мощь
Пит Хегсет

По его словам, взятые европейскими союзниками обязательства по помощи превратятся в «реальные возможности» ВСУ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от США «огневую мощь», заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует телеканал CNN.

«Огневая мощь — вот что идет [в Украину]», — сказал руководитель американского оборонного ведомства.

Хегсет подчеркнул, что вскоре взятые европейскими союзниками по НАТО обязательства по помощи Украине превратятся в «реальные возможности» ВСУ.

