Лондон запретил ввоз нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран

  • 15.10.2025, 20:48
Также введены санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

В рамках новых санкций против России Великобритания откажется от импорта нефтепродуктов, которые были получены из российской нефти в третьих странах, сообщило правительство страны.

«Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения», — сказано в сообщении.

Новые санкционные меры также предусматривают:

ограничения в отношении компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть»: заморозку активов, санкции в отношении трастовых услуг и транспорта;

ограничения в отношении индийской компании Nayara Energy (у нее есть свой нефтеперерабатывающий завод, порт и сеть АЗС), крупнейшим акционером которой является «Роснефть»;

санкции против четырех нефтяных терминалов в Китае и 44 судов, которые Британия относит к российскому «теневому флоту»;

санкции против СПГ-отрасли: восьми танкеров для перевозки этого топлива и китайского СПГ-терминала;

санкции против Национальной системы платежных карт и ряда банков: Трансстройбанка, Примсоцбанка, ББР Банка и Солид Банка и др.

«Мы посылаем четкий сигнал: российская нефть уходит с рынка», — заявила канцлер казначейства Рейчел Ривз.

