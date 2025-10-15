В деревне под Вороново выросла гигантская морковка

В деревне под Вороново выросла гигантская морковка1
- 15.10.2025, 20:56
Фотофакт.
Необычный урожай вырос в деревне Сушишки под Вороново. Об этом рассказывает портал NewGrodno.by.
Рекорды установили на обычной грядке в огороде – специально гигантов не выращивали.
В целом этот год, говорят рачительные хозяева, получился достаточно урожайным. Вот и в разгар осени огороды и дачные участки продолжают удивлять хозяев.
«Обычная грядка, обычные семена, ухаживали как обычно, ждали хорошего урожая. Но на такие итоги, конечно, не рассчитывали», – поделилась впечатлениями белоруска, у которой выросла морковь-гигант.
Во время сбора урожая женщина обратила внимание на плод необычно большого размера.
Для проверки морковку положили на весы. Они лишь добавили впечатлений: 985 г оранжевой радости.
Что делать с гигантской морковью, хозяева пока не решили.