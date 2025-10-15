Министр обороны Германии анонсировал новую инициативу поддержки Украины
- 15.10.2025, 21:11
Что она предусматривает.
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о запуске новой инициативы военной поддержки Украины. Она предусматривает помощь с обслуживанием и модернизацией переданной западной техники.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Писториуса во время пресс-конференции по итогам «Рамштейна».
«Ее цель — увеличить боевые возможности и «срок жизни» сухопутных систем, которые мы уже передали Украине. Большие боевые системы, такие как танки и БМП, нужно обновлять, чтобы они соответствовали последним стандартам. Это предполагает новые пушки и новейшие датчики», - сказал Писториус.
Он отметил, что такие работы будут осуществляться преимущественно в имеющихся центрах обслуживания и ремонта в Украине.
«Конечно, украинская оборонная индустрия будет вовлечена в этот процесс. Это будет инвестиция в долгосрочное развитие Вооруженных сил Украины, и это означает, что эта работа продолжится даже после потенциального прекращения боевых действий», - отметил немецкий министр.
Писториус также призвал партнеров присоединяться к развитию украинской ПВО в рамках коалиции в рамках формата «Рамштайн», которую возглавляет Германия.