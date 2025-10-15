закрыть
Министр обороны Германии анонсировал новую инициативу поддержки Украины

  • 15.10.2025, 21:11
Министр обороны Германии анонсировал новую инициативу поддержки Украины
Борис Писториус

Что она предусматривает.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о запуске новой инициативы военной поддержки Украины. Она предусматривает помощь с обслуживанием и модернизацией переданной западной техники.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Писториуса во время пресс-конференции по итогам «Рамштейна».

«Ее цель — увеличить боевые возможности и «срок жизни» сухопутных систем, которые мы уже передали Украине. Большие боевые системы, такие как танки и БМП, нужно обновлять, чтобы они соответствовали последним стандартам. Это предполагает новые пушки и новейшие датчики», - сказал Писториус.

Он отметил, что такие работы будут осуществляться преимущественно в имеющихся центрах обслуживания и ремонта в Украине.

«Конечно, украинская оборонная индустрия будет вовлечена в этот процесс. Это будет инвестиция в долгосрочное развитие Вооруженных сил Украины, и это означает, что эта работа продолжится даже после потенциального прекращения боевых действий», - отметил немецкий министр.

Писториус также призвал партнеров присоединяться к развитию украинской ПВО в рамках коалиции в рамках формата «Рамштайн», которую возглавляет Германия.

