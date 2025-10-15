На Комаровском рынке посетители заметили необычных гостей
15.10.2025
Видеофакт.
В середине октября на Комаровском рынке можно наблюдать неожиданную картину: между торговыми рядами активно снуют стаи скворцов. Птицы, не боясь людей, летают у прилавков и берут угощение прямо из рук покупателей и продавцов, пишет «Смартпресс».
Как отмечают посетители, одна из продавщиц, продолжая взвешивать товар, спокойно кормит птиц с ладони. После угощения скворцы часто рассаживаются на крыши и вывески, где начинают петь.
Орнитологи поясняют, что осеннее пение скворцов – не редкое явление. В октябре длина светового дня приближается к весенним показателям, что может провоцировать у птиц подобное поведение с пением. К этому времени у скворцов также завершилась сезонная линька: их оперение стало пестрым из-за светлых крапинок, цвет клюва потемнел, лапки потемнели.
Вскоре эти птицы отправятся зимовать во Францию, Италию или Турцию. Однако пока их пение продолжает звучать в районе столичного рынка.