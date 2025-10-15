Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз

Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз1
- 15.10.2025, 22:30
Белград должен присоединиться к санкциям против РФ.
Сербия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) без введения санкций против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время переговоров с сербским президентом Александаром Вучичем.
«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России», — сказал она.
В то же время глава Еврокомиссии поздравила Сербию с достижением высокого уровня «выравнивания с внешней политикой ЕС».