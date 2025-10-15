В Минске шесть семей проживают в десятикомнатной квартире
- 15.10.2025, 22:41
Они попросили их расселить.
В Минске шесть семей, которые проживают в десятикомнатной квартире в доме на улице Коллекторной, попросили их расселить. С такой просьбой они пришли 15 октября на прием к заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Корзину, пишет госагентство «Минск-Новости».
По документам, жилье считается десятикомнатной квартирой, а по сути это — коммуналка, где на сегодняшний день проживают шесть семей. Квартира имеет статус арендной, косметический ремонт там будет проводить ЖКХ. Заявители рассказали, что им сообщили: после завершения работ пустующие комнаты будут отданы новым жильцам.
Какие люди придут — этот вопрос взволновал старожилов. Они попросили расселить их, предоставить жилье площадью меньше нынешнего, но отдельное.
Представитель районной администрации отметил, что «таких квартир в распоряжении местной власти на сегодняшний день просто нет».
— Жизни в таких условиях, как у вас, безусловно, не позавидуешь, — согласился с заявителями заместитель председателя Мингорисполкома. — Поэтому мы изучим ситуацию и посмотрим, что можно сделать.