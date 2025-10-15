В Минске шесть семей проживают в десятикомнатной квартире 15.10.2025, 22:41

Они попросили их расселить.

В Минске шесть семей, которые проживают в десятикомнатной квартире в доме на улице Коллекторной, попросили их расселить. С такой просьбой они пришли 15 октября на прием к заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Корзину, пишет госагентство «Минск-Новости».

По документам, жилье считается десятикомнатной квартирой, а по сути это — коммуналка, где на сегодняшний день проживают шесть семей. Квартира имеет статус арендной, косметический ремонт там будет проводить ЖКХ. Заявители рассказали, что им сообщили: после завершения работ пустующие комнаты будут отданы новым жильцам.

Какие люди придут — этот вопрос взволновал старожилов. Они попросили расселить их, предоставить жилье площадью меньше нынешнего, но отдельное.

Представитель районной администрации отметил, что «таких квартир в распоряжении местной власти на сегодняшний день просто нет».

— Жизни в таких условиях, как у вас, безусловно, не позавидуешь, — согласился с заявителями заместитель председателя Мингорисполкома. — Поэтому мы изучим ситуацию и посмотрим, что можно сделать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com