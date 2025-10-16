В Могилеве сделали диагональный пешеходный переход
- 16.10.2025, 1:32
Фотофакт.
В Могилеве на пересечении улиц Ленинской и Тимирязевской появился диагональный пешеходный переход. Теперь пешеходы здесь могут переходить перекресток по диагонали, а не сначала одну, а потом другую улицу.
Как сообщили в ГАИ Могилевской области, главное преимущество нового перехода — отдельная пешеходная фаза светофора, которая исключает конфликты между автомобилями и пешеходами.
Такой способ перехода позволяет экономить время и делает движение более безопасным. При этом инспекторы напоминают: переходить дорогу нужно только в определенных местах и убедившись, что это безопасно, а в темное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы.