закрыть
16 октября 2025, четверг, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве сделали диагональный пешеходный переход

  • 16.10.2025, 1:32
В Могилеве сделали диагональный пешеходный переход

Фотофакт.

В Могилеве на пересечении улиц Ленинской и Тимирязевской появился диагональный пешеходный переход. Теперь пешеходы здесь могут переходить перекресток по диагонали, а не сначала одну, а потом другую улицу.

Как сообщили в ГАИ Могилевской области, главное преимущество нового перехода — отдельная пешеходная фаза светофора, которая исключает конфликты между автомобилями и пешеходами.

Такой способ перехода позволяет экономить время и делает движение более безопасным. При этом инспекторы напоминают: переходить дорогу нужно только в определенных местах и убедившись, что это безопасно, а в темное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко