В Могилеве сделали диагональный пешеходный переход 16.10.2025, 1:32

Фотофакт.

В Могилеве на пересечении улиц Ленинской и Тимирязевской появился диагональный пешеходный переход. Теперь пешеходы здесь могут переходить перекресток по диагонали, а не сначала одну, а потом другую улицу.

Как сообщили в ГАИ Могилевской области, главное преимущество нового перехода — отдельная пешеходная фаза светофора, которая исключает конфликты между автомобилями и пешеходами.

Такой способ перехода позволяет экономить время и делает движение более безопасным. При этом инспекторы напоминают: переходить дорогу нужно только в определенных местах и убедившись, что это безопасно, а в темное время суток необходимо иметь светоотражающие элементы.

