16 октября 2025, четверг, 0:19
Трамп: Я усердно работаю над российским вопросом

  • 16.10.2025, 5:02
Дональд Трамп

Президент США намерен урегулировать войну РФ в Украине.

Американский президент Дональд Трамп продолжает работу над урегулированием войны в Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я усердно работаю над российским вопросом», — сказал он.

Трамп также задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Корреспондент телеканала предположил, что исторически конфликт на Ближнем Востоке было труднее урегулировать.

«Это правда. <...> Один длится уже три года, другой — три тысячи», — согласился президент.

