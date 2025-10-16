Трамп: Я усердно работаю над российским вопросом
- 16.10.2025, 5:02
Президент США намерен урегулировать войну РФ в Украине.
Американский президент Дональд Трамп продолжает работу над урегулированием войны в Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
«Я усердно работаю над российским вопросом», — сказал он.
Трамп также задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Корреспондент телеканала предположил, что исторически конфликт на Ближнем Востоке было труднее урегулировать.
«Это правда. <...> Один длится уже три года, другой — три тысячи», — согласился президент.