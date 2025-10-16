Трамп: Я усердно работаю над российским вопросом 16.10.2025, 5:02

Дональд Трамп

Президент США намерен урегулировать войну РФ в Украине.

Американский президент Дональд Трамп продолжает работу над урегулированием войны в Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я усердно работаю над российским вопросом», — сказал он.

Трамп также задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Корреспондент телеканала предположил, что исторически конфликт на Ближнем Востоке было труднее урегулировать.

«Это правда. <...> Один длится уже три года, другой — три тысячи», — согласился президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com