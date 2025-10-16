Трамп заявил, что Украина хочет перейти в наступление на фронте
- 16.10.2025, 7:37
Об этом президент США будет говорить с Зеленским в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, планирует обсудить намерение Украины начать наступление на фронте.
Об этом он заявил в среду, 15 октября, во время пресс-конференции в Белом доме вместе с директором ФБР Кашем Пателем.
«Мы будем говорить… Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотят пойти в наступление, и нам нужно будет принять решение, знаете?», — сказал президент США.
Он также подчеркнул, что единственное, чего Соединенные Штаты требуют от российского диктатора Владимира Путина, это чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян.
«И все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он прекратил это: прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает много россиян. Это не добавляет ему авторитета. Это война, которую он должен был выиграть за неделю, а сейчас она продолжается уже четвертый год», — сказал Трамп.
14 октября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп 17 октября проведет встречу в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским — они обсудят возможную поставку ракет Tomahawk.