Белоруска написала отзыв о медцентре, а тот вынес на публику ее диагноз

Белоруска написала отзыв о медцентре, а тот вынес на публику ее диагноз3
- 16.10.2025, 8:31
- 6,042
Женщина в шоке.
Белоруска оставила в сети отзыв о медцентре, где проходила обследование, после этого клиника раскрыла ее диагноз. Этот случай прокомментировали в Национальном центре защиты персональных данных.
«Я разместила публичный отзыв о медицинском центре на одном из популярных сайтов. В ответ администрация клиники опубликовала комментарий, в котором указала результаты моего ультразвукового исследования и диагноз, который мне поставили. Я была шокирована — разве они имеют право так поступать?» — поинтересовалась женщина.
Нет, не имели, сообщили в центре.
Там пояснили, что сведения о состоянии здоровья являются специальными персональными данными (ПД), обработка которых должна осуществляться в соответствии с пунктом 2 статьи 8 соответствующего Закона. Распространение таких данных, в том числе в ответах на публичные отзывы в интернете, допускается только при наличии согласия субъекта ПД, то есть в данном случае пациентки. Такие действия медцентра нарушают требования законодательства.