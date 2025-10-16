закрыть
16 октября 2025, четверг, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путина ждет судьба ХАМАС?

1
  • Андрей Коваленко
  • 16.10.2025, 8:32
  • 2,312
Путина ждет судьба ХАМАС?
Андрей Коваленко

Россия также не хочет мира.

Путина ждет судьба ХАМАС, только в более масштабном плане.

ХАМАС также не хотел мира, но США вместе с Израилем принудили к этому, лишив инфраструктуры для ведения войны, а также приструнив Иран, который помогал поддерживать войну.

Россия также не хочет мира. Поэтому необходимо лишить РФ экономического на военно-промышленного потенциала вести войну. Это комплекс мер и большая эффективность дальнобойных ударов Украины уже подтвердила, что основная составляющая - это именно они. Поэтому нужно расширять способности и ускорять этот процесс. Данные действия возможны благодаря американскому оружию.

Путин не хочет мира, его можно принудить, и его «спонсоров» так же, но экономически.

Кроме этого, укрепление ПВО Украины не даст возможность РФ достигать результатов своими ударами.

Андрей Коваленко, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко