В Минске начнут тестировать новый способ оплаты проезда 1 16.10.2025, 8:51

1,250

Уже с 1 ноября.

С 1 ноября на автобусном маршруте № 1 в Минске планируют начать тестирование оплаты проезда с использованием банковской карты.

В троллейбусах, курсирующих по маршруту №1 «Зеленый Луг-6 — ст. м. «Московская», с 30 сентября проводится тестирование оплаты проезда с использованием карт «Беларусбанка» и платежной системы «Белкарт» банков-резидентов.

В Мингорисполкоме отметили: такой способ внесения средств за перемещение по городу на общественном транспорте востребован у пассажиров, ежедневно все больше минчан отдают ему предпочтение.

С 1 ноября планируется начать тестирование системы на автобусном маршруте № 1 «ДС «Веснянка» — Вокзал».

