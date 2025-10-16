В Минске начнут тестировать новый способ оплаты проезда

В Минске начнут тестировать новый способ оплаты проезда1
С 1 ноября на автобусном маршруте № 1 в Минске планируют начать тестирование оплаты проезда с использованием банковской карты.
В троллейбусах, курсирующих по маршруту №1 «Зеленый Луг-6 — ст. м. «Московская», с 30 сентября проводится тестирование оплаты проезда с использованием карт «Беларусбанка» и платежной системы «Белкарт» банков-резидентов.
В Мингорисполкоме отметили: такой способ внесения средств за перемещение по городу на общественном транспорте востребован у пассажиров, ежедневно все больше минчан отдают ему предпочтение.
С 1 ноября планируется начать тестирование системы на автобусном маршруте № 1 «ДС «Веснянка» — Вокзал».