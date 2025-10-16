Эрдоган сделал сенсационное заявление о редкоземельных металлах 16.10.2025, 9:02

1,964

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция нашла огромное месторождение.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии месторождения редкоземельных металлов в районе Бейликова, Эскишехир, оцениваемые в 694 миллиона тонн, что является вторым по величине запасом в мире после Китая. Соответствующее высказывание Эрдогана приводит TRT.

По словам турецкого лидера, после открытия этого месторождения страна рассчитывает войти в число пяти крупнейших мировых производителей редкоземельных металлов.

Эрдоган также рассказал, что на газовом месторождении Сакарья уже добывается топливо, обеспечивающее четыре миллиона домохозяйств, а к 2028 году этот показатель вырастет до 16 миллионов.

Он подчеркнул, что Турция не намерена отдавать контроль над стратегическими ресурсами и продолжит развивать собственные технологии их переработки.

