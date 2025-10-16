Зеленский послал Лукашенко по курсу военного корабля Telegram-канал «Письма к дочери»

16.10.2025, 9:11

2,474

Что стоит за обращениями белорусского диктатора к Украине.

В последнее время умные люди все чаще волнуются, что Путин может напасть на Европу. Я и сам за это бывает тебе тут волнуюсь. Все эти дроны над Европой немножко, конечно, намекают на самые недобрые намерения. Потому что в Украине Путин выиграть не может, а в отдельных европейских местностях может. И ему даже необязательно для этого отправлять на штурм танковые дивизии. Хотя с танковыми дивизиями все выглядит конечно эффектнее.

Ты меня знаешь. Я в стратегиях и тактиках не разбираюсь. Но что-то мне вдруг вспомнился февраль двадцать второго года, когда Киев был еще за три дня. А ведь если бы тогда Киев был не за три дня, то Путин ни на какую Украину нападать бы, конечно, не стал.

Но Путина убедили, что Киев будет за три дня. И ладно бы его убеждал в этом только его телевизор. Телевизор Путина всегда убеждает его в том, в чем ему хочется убедиться. Но ему же все разнообразные разведки докладывали про склонность украинцев к мирному воссоединению. Про то, как благодарные селянки будут заваливать танковые колонны цветами. Про то, что украинская армия только того и ждет, чтобы сложить оружие куда подальше. А путинские генералы докладывали, что российская армия может и не первая в мире, но уже не вторая. Поэтому после Киева за три дня по плану был сразу Берлин.

Но вместо Киева за три получились только руины Авдеевки через два года. А вместо штурма Рейхстага путинская армия до сих пор штурмует Покровск. Хотя, при все уважении к Покровску, кто о нем вообще слышал до того, как российская армия год назад начала его штурмовать.

И, казалось бы, за три года из случившегося можно было бы извлечь некоторые выводы. Но выводы никто извлекать не стал. Где они были, там и остались. Так что последние два года российская армия решительно наступает со скоростью 38 квадратных метров на каждого убитого российского солдата. А Путин с начала года объяснял Трампу, что еще одна-две недели и он сделает последний и решительный прорыв.

Хотя уже даже Трамп в это не верит. Уже никто в это верит. Кроме, конечно, самого Путина.

И поэтому, есть у меня смутное ощущение, что планы воевать с Европой основаны на докладах тех самых разведок, тех самых генералов, того самого телевизора, которые обещали Путину Киев за три дня. А потом хотя бы Сумскую область. И каждый месяц докладывают ему про окончательное взятие Покровска.

И вот теперь эти самые специалисты объясняют ему, что Европа слаба и беззащитна. Что никакое НАТО не будет воевать за Нарву. Что танковые колонны в Латвии завалят цветами благодарные за воссоединение местные жители.

Может, конечно, в этот раз специалисты по Киеву за три дня даже не врут. Чего не знаю, того не знаю, а врать не хочу. Но, учитывая весь предыдущий опыт, я бы все-таки слегка переживал за надежность их прогнозов.

Вот Лукашенко, как я понимаю, опять склоняют к соучастию, так переживает, что каждый раз плачет про то, как Зеленскому надо срочно капитулировать. Даже после того, как Зеленский послал его по курсу русского военного корабля, не успокоился. Потому что кое-кто чувствует. Кое-кто всегда чувствует.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com