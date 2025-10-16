Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область РФ 16.10.2025, 9:12

Произошел пожар на стратегическом объекте.

В ночь на 16 октября дроны нанесли массированную атаку по энергетическим объектам в Волгоградской области РФ, которые снабжают электричеством военные и стратегические предприятия. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет «Диалог.UA».

По данным Telegram-каналов, в Волгоградской области ночью 16 октября прогремело несколько взрывов. В результате попадания дронов произошел пожар на стратегическом объекте.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что ночью 16 октября ударные БПЛА атаковали регион. Он заявил, что в результате «падения обломков БПЛА» на территории подстанции ЛЭП «Балашовская» произошел пожар. Ремонтные службы восстанавливают энергоснабжение. Бочаров утверждает, что атака дронов якобы успешно отражена. В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что сегодня ночью над российскими регионами якобы перехватили или уничтожили 51 украинский БПЛА.

На территории Волгоградской области РФ находится много военных и стратегических объектов, поэтому ВСУ регулярно наносят по ним удары. Например, в ночь на 15 октября дроны атаковали в Волгограде нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом российскую оккупационную армию в Украине.

Речь идет о НПЗ в Красноармейском районе Волгограда компании «Лукойл». В результате атаки на территории завода начался сильный пожар. Это предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Там производят бензин, дизель, авиационное топливо и другие виды горючего.

