«В Вашингтоне не учитывают этот факт о Беларуси» 16.10.2025, 9:23

Минск стал «задним двором» Москвы.

Диктатор Лукашенко в последнее время делает намеки на «большое соглашение с США». Это происходит на фоне эскалации противостояния между Россией и Западом. Что это может означать? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— В данном случае Минск пытается торговать мифами, которые существуют в Вашингтоне: будто бы Беларусь — это независимое государство, способное выступить посредником или повлиять на позицию Кремля. В обмен на такую «роль» белорусские власти, скорее всего, предложат освободить нескольких политических заключенных, которых используют как заложников.

За это Минск рассчитывает получить от США послабления санкционного режима. При этом не учитывается, что фактически Беларусь сегодня является «задним двором» Москвы, через который осуществляется обход санкций. Мы уже видим конкретные примеры, например, с использованием авиакомпании «Белавиа» для обхода санкций, наложенных на российскую авиацию. Существует также ряд других направлений — поставки калийных удобрений, деятельность «Беларуськалия» и многое другое.

Проблема заключается в том, что Соединенные Штаты, прежде всего Вашингтон и президент Трамп, рассматривают ситуацию с Россией как поле для переговоров, как торговый процесс: «ты мне — я тебе». При этом они не осознают, что в Москве господствует идеология, схожая с идеологией начала СССР: «нам не нужны никакие переговоры, нам нужно все». Переговоры для Кремля — это лишь инструмент давления на Запад с целью его ослабления и принуждения к капитуляции. Таким образом, Вашингтон занимает позицию прагматичного торговца, где вопрос сводится лишь к цене сделки, а Россия — позицию диктаторскую и имперскую.

