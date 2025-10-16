Аналитик о подлодке «Новороссийск»: Все хуже, чем кажется 3 16.10.2025, 9:28

3,956

Это не просто история об одной несчастной подводной лодке.

Подводная лодка «Новороссийск» Российской Федерации получила механическую неисправность в западной части Средиземного моря и теперь добирается до ремонтной базы на родине. Чтобы попасть в Балтийское море, ей предстоит преодолеть 6 тыс. км, поднимаясь на поверхность и соглашаясь на то, что ее буксируют корабли НАТО. На самом деле речь идет о более весомых изменениях для россиян, чем простое высмеивание из-за поломки, пояснил известный OSINT-аналитик H.I. Sutton.

Инцидент с «Новороссийском» высмеял генсек НАТО Марк Рютте и мировые медиа, однако стоит обратить внимание на причины произошедшего и то, как изменилась ситуация с флотом РФ после вторжения в Украину, отметил OSINT-аналитик на портале Naval News.

H.I. Sutton объяснил, что россияне держали подводные лодки и специальный ремонтный корабль в порту Тартус в Сирии. При этом они нарушали Конвенцию Монтре, ограничивающую пребывание субмарин в акватории, но оправдывались техническим обслуживанием. После начала вторжения РФ в Украину ситуация изменилась: Турция закрыла Босфор и порты Кипра для российских кораблей, а украинский морской дрон отогнал в Черном море судно снабжения, направлявшееся в Средиземное море. Со временем возникла потребность в техническом обслуживании двух дизельных лодок проекта «Кило», базировавшихся в Тартусе, отметил аналитик.

Теперь, чтобы пройти осмотр или доставить запчасти и грузы, россиянам приходится идти в Балтийское море и преодолевать около 4 тыс. км в одну сторону. По мнению Sutton, ситуация с «Новороссийском» и Тартусом свидетельствует о потере Россией контроля в Средиземном море.

«Подводные лодки типа «Кило» демонстрируют свои ограничения, и Россия потеряла всякое ощущение постоянства в Средиземном море. Это не просто история об одной несчастной подводной лодке, это растущая дыра в мощностях и возможностях», — подытожил аналитик.

OSINT-специалист отметил, что РФ, вероятно, пытается построить новую базу для подводных лодок. По его оценке, речь может идти о порту Тобрук в Ливии. Для этого необходимы строительные работы: если наблюдатели заметят российские корабли со стройматериалами в Тобруке, это станет сигналом о начале строительства.

Между тем днем 15 октября военные Швеции сообщили, что заметили еще одну подводную лодку РФ. Субмарина, показанная на официальных фото, похожа на многоцелевую дизель-электрическую лодку типа Kilo «Новороссийск». ВМС Швеции уточнили, что субмарина прошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт.

Между тем западные медиа со ссылкой на росСМИ рассказали, что могло произойти с субмариной. Выяснилось, что посреди Средиземного моря произошла утечка горючего внутрь корпуса и это не могут отремонтировать в полевых условиях. Мастера, которые способны справиться с такой поломкой, находятся на верфи в РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com