Аналитик о подлодке «Новороссийск»: Все хуже, чем кажется

Аналитик о подлодке «Новороссийск»: Все хуже, чем кажется3
- 16.10.2025, 9:28
- 3,956
Это не просто история об одной несчастной подводной лодке.
Подводная лодка «Новороссийск» Российской Федерации получила механическую неисправность в западной части Средиземного моря и теперь добирается до ремонтной базы на родине. Чтобы попасть в Балтийское море, ей предстоит преодолеть 6 тыс. км, поднимаясь на поверхность и соглашаясь на то, что ее буксируют корабли НАТО. На самом деле речь идет о более весомых изменениях для россиян, чем простое высмеивание из-за поломки, пояснил известный OSINT-аналитик H.I. Sutton.
Инцидент с «Новороссийском» высмеял генсек НАТО Марк Рютте и мировые медиа, однако стоит обратить внимание на причины произошедшего и то, как изменилась ситуация с флотом РФ после вторжения в Украину, отметил OSINT-аналитик на портале Naval News.
H.I. Sutton объяснил, что россияне держали подводные лодки и специальный ремонтный корабль в порту Тартус в Сирии. При этом они нарушали Конвенцию Монтре, ограничивающую пребывание субмарин в акватории, но оправдывались техническим обслуживанием. После начала вторжения РФ в Украину ситуация изменилась: Турция закрыла Босфор и порты Кипра для российских кораблей, а украинский морской дрон отогнал в Черном море судно снабжения, направлявшееся в Средиземное море. Со временем возникла потребность в техническом обслуживании двух дизельных лодок проекта «Кило», базировавшихся в Тартусе, отметил аналитик.
Теперь, чтобы пройти осмотр или доставить запчасти и грузы, россиянам приходится идти в Балтийское море и преодолевать около 4 тыс. км в одну сторону. По мнению Sutton, ситуация с «Новороссийском» и Тартусом свидетельствует о потере Россией контроля в Средиземном море.
«Подводные лодки типа «Кило» демонстрируют свои ограничения, и Россия потеряла всякое ощущение постоянства в Средиземном море. Это не просто история об одной несчастной подводной лодке, это растущая дыра в мощностях и возможностях», — подытожил аналитик.
OSINT-специалист отметил, что РФ, вероятно, пытается построить новую базу для подводных лодок. По его оценке, речь может идти о порту Тобрук в Ливии. Для этого необходимы строительные работы: если наблюдатели заметят российские корабли со стройматериалами в Тобруке, это станет сигналом о начале строительства.
Между тем днем 15 октября военные Швеции сообщили, что заметили еще одну подводную лодку РФ. Субмарина, показанная на официальных фото, похожа на многоцелевую дизель-электрическую лодку типа Kilo «Новороссийск». ВМС Швеции уточнили, что субмарина прошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт.
Между тем западные медиа со ссылкой на росСМИ рассказали, что могло произойти с субмариной. Выяснилось, что посреди Средиземного моря произошла утечка горючего внутрь корпуса и это не могут отремонтировать в полевых условиях. Мастера, которые способны справиться с такой поломкой, находятся на верфи в РФ.