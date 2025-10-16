Трамп хочет создать «фонд победы Украины» 16.10.2025, 9:44

1,218

За счет пошлин на Китай.

Президент США Дональд Трамп разрабатывает инициативу по созданию «фонд победы Украины», который будет финансироваться за счет новых пошлин на импорт из Китая. Об этом 15 октября написал The Telegraph.

По плану, средства из этого фонда пойдут на закупку вооружения для украинской армии, в частности дальнобойных ракет Tomahawk, если европейские союзники поддержат инициативу.

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что идею уже представили европейским коллегам накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. План предусматривает 500% ставку на китайские товары, а средства пойдут на усиление военного потенциала Киева, отмечает издание.

Предыдущие предложения санкций против Китая из-за закупок российской нефти были отклонены европейскими странами, не желавшими считать Пекин врагом, добавляют источники The Telegraph.

