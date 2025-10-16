Как выглядит жилье, которое продает бывший лукашенковский премьер 1 16.10.2025, 9:56

1,582

Трехуровневый коттедж общей площадью в 757 квадратных метров.

В минском микрорайоне Дрозды выставили на продажу коттедж за 4,5 млн долларов, пишет «Зеркало». Дом расположен на улице Речной, где обзавелись жильем топ-чиновники и приближенные к властям люди. Коттедж из объявления, по всей видимости, построил бывший премьер-министр Беларуси Геннадий Новицкий.

Выставленный на продажу дом в Дроздах в Минске по улице Речная. Все фото были размещены на сайте realt.by.

Что за дом предлагают

На улице Речной в Дроздах продают трехуровневый коттедж общей площадью в 757 квадратных метров. Его построили в 2015 году.

«Жилая часть — два автономных этажа с 5 комнатами, двумя мастер-спальнями, просторной кухней, гардеробными и современной гостиной-столовой-кухней с панорамными окнами. Четыре санузла: один VIP с ванной, биде и душевой кабиной. Два с ваннами и биде. Один с душевой кабиной», — указано в объявлении.

«Современное жилье с двумя мастер-спальнями, пятью комнатами, четырьмя гардеробными, просторной кухней, четырьмя санузлами и гостиной-столовой-кухней с панорамными окнами. Шале 80 м², с террасой и камином, — прописано в объявлении. — Бизнес-пространство — с ресепшеном, восьмью кабинетами, зоной у бассейна и парковкой на восемь авто».

Интерьеры оформлены с использованием итальянских и немецких материалов.

«Плитка, обои, ковровая плитка, хрустальные люстры и современное освещение создают атмосферу уюта и респектабельности», — сообщается в объявлении.

«Идеальный климат круглый год. Установлено 17 кондиционеров Mitsubishi Electric. За свежий воздух отвечают 6 приточно-вытяжных систем с рекуперацией, водяным подогревом и гибкой настройкой. Дополнительно установлены 4 вытяжки, включая одну с регулировкой мощности», — добавляют авторы объявления.

Что касается обеспечения безопасности, то установлены 16 камер видеонаблюдения, «система Ajax с антипротечкой в бойлерной и зоне бассейна».

Дом расположен на участке в 17 соток.

Стоимость жилья — 4,5 млн долларов, или 13 млн 348,3 тысячи рублей.

Кто построил эту недвижимость

Выставленный сейчас на продажу дом внешне похож на тот, который возвел, как писала в 2013 году «Наша Нiва», бывший премьер-министр Беларуси Геннадий Новицкий. Как отмечалось, для этого чиновник брал льготный кредит.

По информации Национального кадастрового агентства, предоставленной в том же 2013-м «Нашай Ніве», Новицкий взял деньги под половину ставки рефинансирования — на то время 5,5%. Согласно договору, вернуть их нужно было к 2018 году. Такие крупные кредиты не предоставляли лицам предпенсионного возраста, но для Новицкого сделали исключение.

Метраж дома, о котором в прессе рассказывали в 2013-м, практически идентичен с площадью выставленного сейчас на продажу коттеджа (почти 550 «квадратов» против 757).

А вот так выглядит выставленный сейчас на продажу дом.

Геннадий Новицкий занял пост премьера в октябре 2001-го. По образованию — инженер-строитель, сделал карьеру в партийных органах. При Лукашенко был министром архитектуры, затем вице-премьером.

Премьером Новицкий пробыл недолго. Поводом для отставки стал крупный скандал с «приписками» в сельском хозяйстве: выяснилось, что аграриям не выплатили зарплату и не рассчитались с ними за сданные продукты. Лукашенко грозил всем виновным страшной карой — и 10 июля 2003 года Новицкого уволили с поста премьера.

Лукашенко затем назначил оскандалившегося чиновника председателем Совета Республики. Позже он был понижен до члена так называемого совета республики.

После ухода из этой госструктуры бывший премьер-министр вел непубличный образ жизни. Он редко выступал в прессе, не появлялся на дипломатических приемах.

Как сообщалось, предложения о работе у него были, но Новицкий осознанно в 65 лет ушел в отставку. Он получал премьерскую пенсию.

Как сложилась дальнейшая судьба Новицкого, неизвестно.

К слову, уже будучи пенсионером, Новицкий бросил фразу: «Я насмотрелся на всех этих членов Политбюро, которых чуть ли не под руки выводили на трибуну, и считаю, что с любых должностей нужно уходить вовремя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com