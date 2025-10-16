Российские оккупанты набросились на Соловьева 16.10.2025, 9:55

Владимир Соловьев

А также принялись критиковать Кремль.

Как минимум несколько оккупантов, воевавших на территории Украины, выступили с критикой в адрес российских властей на сборах ветеранов «СВО» в Сибири. Бывшие военные оказались недовольны преследованием солиста «ДДТ» Юрия Шевчука, отсутствием реакции со стороны властей на оскорбительные заявления Рамзана Кадырова в адрес генерала Владимира Шаманова и словами ведущего Владимира Соловьева.

Как пишет «Агентство», критика прозвучала во время лекции общества «Знание», которая прошла на сборах ветеранов «СВО». Всего на сборы съехалось около 100 военных. Организатор сборов — Ассоциация ветеранов «СВО», на них выступили губернатор Томской области Владимир Мазур и полпред в СФО Анатолий Серышев.

Во время лекции спикер общества «Знание», замдиректора центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин рассказал военным о «консолидации российского общества в периоды исторических вызовов». Затем аудитория начала задавать вопросы. Видео с некоторыми из них опубликовал z-блогер Владислав Поздняков. «Агентство» установило авторов вопросов — это действительно участники войны в Украине, члены «Ассоциации ветеранов СВО» из регионов Сибири.

Что критиковали оккупанты:

Атаку на Шаманова. Антон Шимов из Омска высказал недовольство тем, что власти не заступились за генерала, когда того оскорблял Кадыров. «Как вообще после этого молодежь может смотреть на наше правительство? Как они должны оценивать это правительство, идти за ним, когда они сами дают награды, а потом… Руководитель одной из республик просто может его опустить, сказать, что он враг, убийца и маньяк?» — спросил военный.

Глава кузбасской Ассоциации ветеранов «СВО» Алексей Савин добавил, что военные приняли на свой счет оскорбления в адрес Шаманова. «Мы тут агитируем про патриотизм, про любовь к родине, про уважение к ветеранам, тем более к героям РФ. А по факту реакцию люди тоже видят нулевую абсолютно. Вроде поговорили там, да, оскорбили героя России и забыли. А где реакция? И все это воспринимают на свой счет», — сказал Савин.

Спикер Засорин согласился с критикой, сказав, что «все правильно», и назвал ошибкой то, что руководство страны позволило устроить «порку» Шаманову. «Нельзя было вообще сейчас ворошить эти (неразборчиво). Надо было, наверное, на месте нашего высшего кремлевского руководства сразу загасить эту ситуацию там с Кадыровым. И не начинать общественной порке подвергать. Ну конечно Шаманова нельзя сегодня отдавать на такую экзекуцию», — сказал Засорин.

Еще одним объектом критики стал ведущий «России 1» Владимир Соловьев, которого раскритиковали за его атаку на z-блогеров Позднякова и Алекса Паркера. Омич Шимов заявил, что пропагандист «лижет там, где выгодно». Его поддержал член новосибирской Ассоциации ветеранов «СВО» Александр Кириллов, который задался вопросом: «Почему этот человек до сих пор продолжает вещать на ведущем канале страны?»

Преследования Шевчука. Кириллов раскритиковал власти за отношение к Шевчуку, который выступил против войны в Украине и за это попал вместе с группой в «черные списки» исполнителей, которым не дают выступать в России. «Я вообще, честно говоря, не понимаю, кого у нас сейчас объявляют иноагентами? Тот, кто против, правду сказал? Есть, например, замечательный лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, а он у нас иноагент (это ошибочное утверждение, Шевчук не признан «иноагентом», хотя к этому и призывают провластные активисты, — прим.). А человек в первой чеченской кампании просто выезжал на передовую и находился с нашими солдатами, играл концерты бесплатно. А сейчас дайте нам денег побольше, чтобы мы поехали, перед бойцами выступили», — сказал участник войны.

Это редкий случай критики действий российских властей со стороны ветеранов.

Как писал в сентябре Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники Владимир Путин рассматривает возвращение участников войны в Украине как потенциальный риск, которым он хочет тщательно управлять, чтобы избежать дестабилизации общества и созданной им политической системы.

