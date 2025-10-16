В двух белорусских райпо наворовали на $5 миллионов

В двух белорусских райпо наворовали на $5 миллионов1
- 16.10.2025, 9:54
Для хищений обвиняемые фальсифицировали бухгалтерские документы.
15 млн рублей или 5 млн долларов пытался увести из двух райпо Минской области их антикризисный управляющий.
Как сообщает Следственное управление УСК по Брестской области, антикризисный управляющий Борисовским и Солигорским райпо создал с группой помощников сеть подконтрольных фирм и переводил на ним имущество и деньги проблемных структур Белкоопсоюза.
Для хищений обвиняемые фальсифицировали бухгалтерские документы, организовывали незаконную уступку прав требований в пользу подконтрольным им структур, гасили со счетов райпо несуществующую задолженность, в том числе, и их недвижимостью.
Ущерб государству, который, как сообщили в СК, уже возмещен, составил 15 млн рублей.
Фигурантам «операция-кооперация» предъявлены обвинения за «хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».