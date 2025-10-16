Странный маневр на дороге в Минске: разворот через две сплошные

Странный маневр на дороге в Минске: разворот через две сплошные2
Видеофакт.
На дорогах всегда можно увидеть что-то необычное. В моменте видимых причин для объяснения того или иного маневра водителя может не быть. Но, возможно, у человека действительно были весомые причины для совершенного действия.
На форуме «Онлайнера» опубликовано видео, где водитель Ford разворачивается, пересекая две сплошные полосы. Стоит отметить, что сигнал поворота он включил, тем самым предупредив соседних водителей о своих действиях.