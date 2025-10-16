Астрофизик: Инопланетяне застряли на своих планетах также, как и люди на Земле 1 16.10.2025, 10:29

1,712

Ученый выдвинул теорию.

На протяжении долгого времени ученые ломают головы над парадоксом Ферми. В своей новой работе астрофизик Робин Кордет объясняет «радикальной обыденностью» то, почему люди до сих пор не нашли внеземной разум.

Старший научный сотрудник Мэрилендского университета из Центра космических полетов им. Годдара NASA Кордет предполагает, что в Млечном Пути обитает небольшое количество инопланетян. Но эти цивилизации не слишком превосходят землян в своем развитии.

Поскольку наши технологии одинаково ограничены, ни они, ни мы не можем обнаружить друг друга, пишет Gizmodo (перевод - «Фокус».

«Идея заключается в том, что инопланетные цивилизации более развиты чем мы, но ненамного. Это как иметь iPhone 42 вместо iPhone 17. Такая идея кажется более вероятной, более естественной, так как не предполагает ничего слишком экстремального», - говорит Кордет.

Согласно уравнению Дрейка, количество цивилизаций в Млечном Пути должно быть довольно большим. Некоторые астрофизики предполагают, что появления развитых цивилизаций в одной галактике потребуется относительно короткое время в астрономических масштабах.

Если такое возможно, тогда человечество может найти инопланетные цивилизации по ряду техносигнатур. Среди них такие, как искусственные радиосигналы, признаки астроинженерии, к примеру, сферы Дайсона вокруг звезд, или же внеземные артефакты на Земле. Но до сих пор ученые не смогли обнаружить ничего подобного.

Сложившуюся ситуацию астрофизики называют «великим молчанием». Возможно, инопланетяне слишком развиты, чтобы общаться с низшими формами жизни? Или же человечество действительно одиноко в своей галактике? Также может быть, что все развитые цивилизации в конечно итоге, уничтожат себя сами.

Все эти предположения казались Кордету слишком экстремальными, поэтому он выдвинул свою гипотезу. Возможно, у цивилизаций существует естественный технологический предел, который не позволяет им развиться настолько, что их техносигнатуры станут видимыми для других.

Кордет не исключает, что человечество может находиться уже на пике своего технологического прогресса. Инопланетные цивилизации также могут достигать собственного плато, так и не обнаружив другие цивилизации или не связавшись с ними.

Такая идея соответствует принципу радикальной обыденности, который предполагает, что инопланетяне не строят огромных космических сооружение и не могут летать со скоростью света. Напротив, они во многом похожи на людей и также как и мы, ограничены в своих возможностях поиска других цивилизаций в галактике. После безуспешных поисков, со временем, эти цивилизации просто потеряли интерес к исследованию космоса.

Но даже если такая гипотеза окажется верной, это не значит, что люди никогда не смогут найти свидетельства существования инопланетной цивилизации. Кордет объясняет, что технологически обыденный мир можно обнаружить с помощью утечки радиосигналов, и такое открытие «может быть на таким уж далеким», если радиотелескопы продолжат развиваться.

«Хотя это будет иметь глубокие последствия во многих отношениях, обнаружение инопланетян может не привести к огромному скачку наших технологий и возможно, оставит нас несколько разочарованными», - подытожил автор исследования.

