«Полгода стучимся в закрытую дверь» 16.10.2025, 10:44

Сельчане остались без магазина и без продуктов.

Журналисты BGmedia не раз писали о тяжелой ситуации с торговлей на селе: магазины закрываются повсеместно, автолавки ходят не всегда по графику, а ассортимент там скудный. Иногда попадаются просроченные товары.

«Когда мы сможем купить продукты?»

В деревне Нарочь (Молодеченский район) уже полгода нет нормального магазина. Жители жалуются, что не могут купить даже элементарных продуктов.

«Полгода мы стучимся в закрытую дверь!» — рассказывает пенсионерка в TikTok. По ее словам, нормальный магазин закрыли еще в марте. А в ларьке часто пусто: молока не купить, потому что сломался холодильник.

На День матери дети привезли ей сумку с продуктами: колбасу, творог, сыр, печенье. Женщина показывает их на видео и иронично добавляет: «Когда это все закончится? Когда я и мои односельчане сможем купить продукты в деревне, а не будем напрягать своих детей?»

«Холодильник сломался — молока нет»

В комментариях — различные мнения. «Холодильник сломался — молока нет, вот и вся торговля», — смеются пользователи. «Скажите, а кому работать? Молодежь за такую зарплату работать не хочет. В торговле остались только старожилы — до пенсии и после», — объясняет одна женщина.

Другие комментируют жестче: «Нарочи осталось пять-восемь лет, и будет очередная деревня-призрак». «Когда РАЙПО разгонят — тогда толк будет. У нас в селе открыли частный магазин — цены как в городе, ассортимент нормальный. Все можно заказать!»

«Мы устали от такого положения»

О проблеме в Нарочи известно давно. Еще в марте местная жительница рассказывала: «В прошлом году сельчане почти три месяца жили без магазина. Не хватало самого необходимого. Потом в здании начал торговать частник — наконец-то появились продукты. В конце прошлого года закрылся промтоварный магазин. Не было возможности купить ни тетрадей, ни мыла, ни порошка, ни лампочки. И вот теперь снова закрыли продуктовый магазин. Это огромная проблема! Мы вынуждены нанимать такси, чтобы ездить в город за продуктами. Ведь не у каждого есть машина. Мы просто устали от такого положения».

Директор магазина объяснила: «Магазин возобновит работу, когда найдут новых продавцов. Пока нет желающих идти работать. В торговый объект нужны надежные работники, которые будут вовремя подавать заявки на товар. Любой покупатель должен иметь возможность, придя в магазин, выбрать то, что он хочет. А наша задача — дать им ассортимент».

Но за полгода желающих так и не нашлось.

Пока власти рапортуют о заботе о селе, жители Нарочи «стучатся в закрытую дверь» и молятся, чтобы хотя бы холодильник в ларьке не ломался.

