Politico: Трамп наконец-то стал союзником Украины 16.10.2025, 10:50

Позиция президента США резко изменилась.

Отношения между Киевом и Вашингтоном потеплели с тех пор, как Украина поняла, что в комнате может быть только «одна дева» — то есть в центре внимания всегда будет Дональд Трамп. Украинские чиновники демонстрируют новую уверенность — и все это благодаря президенту США, пишет Politico.

В своем выступлении перед Кнессетом Трамп заявил, что его усилия сосредоточены на прекращении войны между Украиной и Россией: «Сначала нам нужно покончить с Россией», — сказал он.

В прошлом месяце Трамп фактически назвал Россию «агрессором», изменив тон своей риторики относительно конфликта.

Постепенное сближение Трампа и Владимира Зеленского началось после серии напряженных встреч в феврале и августе, включая противоречивую встречу Трампа с Путиным на Аляске, которая вызвала критику в США и Европе. Тогда украинские и европейские лидеры наблюдали, как Трамп аплодировал российскому президенту, но сейчас позиции изменились.

Благодаря дипломатическим усилиям Зеленского и поддержке союзников — в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и короля Чарльза — Трамп начал более положительно оценивать Украину. Это проявилось и на Генассамблее ООН, где он похвалил украинского лидера как «храброго человека» и заявил, что Украина может вернуть утраченные территории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com