Лукашенко засуетился из-за «Томагавков» Telegram-канал «Письма к дочери»

16.10.2025, 10:53

Добрым словом и ракетой можно добиться гораздо большего.

А ведь я много раз говорил, что истекающему гаранту не надо тянуть с освобождением заложников. Что если с освобождением заложников слишком долго тянуть, то Трамп отвлечется на какие-нибудь глобальные урегулирования и про гаранта потом вообще не вспомнит.

И дальше гарант пойдет уже в одном пакете со старшим союзником. А ходить в одном пакете со старшим союзником — очень сомнительное удовольствие. Особенно теперь.

И вот что ты думаешь? Гарант кажется тоже это внезапно осознал. Я имею в виду про заложников, сроки и перспективу остаться со старшим союзником в одном пакете.

Не знаю, что там поспособствовало его внезапному просветлению. Но в принципе я так понимаю, что намеки на ракеты «Томагавк» в Украине помогают духовным практикам.

Потому что добрым словом и ракетой «Томагавк» можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Даже если в сторону гаранта никто эти ракеты пока нацеливать не собирается.

Поэтому во вторник гарант внезапно собрал свидетелей стабильности высочайшего уровня. Заметь, так припекло, что даже министра как бы иностранных дел не дождались. (Хотя… было бы там кого ждать).

Просто, как я себе понимаю, истекающему гаранту срочно понадобился совет о том, как правильно заниматься гуманизмом без ущерба для личной стабильности.

Потому что в его немолодом возрасте и с истекающими гарантиями возможны, конечно, всякие осложнения. Губопики, например, могут расстроиться. А если у гаранта расстроятся губопики, то кто у него тогда вообще останется?

Поэтому вот телевизоры уже два дня стараются объяснять про всемирно геополитическое значение гаранта для мирового урегулирования и большое значение его большой сделки для большой международной политики.

И это заметь, телевизоры, как и все остальные еще толком не в курсе, в чем у этой сделки суть. Хотя, если бы они были в курсе, им бы от этого легче не стало.

Потому что для телевизоров сейчас главное что? Главное — убедить свидетелей стабильности в том, что никаким гуманизмом истекающий гарант не занимается, а занимается большими геополитическими теориями и тонкими геополитическими практиками. А гуманизм — это просто маленький побочный эффект.

Я, конечно, сомневаюсь, что свидетелям стабильности, особенно силового звена, доступны большие геополитические теории. Но телевизоры очень стараются. И ведь не только они.

СМИ вчера написали, что гарант опять начал брать в заложники родственников уже захваченных заложников. И я думаю, что он это делает не только для того, чтобы заложников было больше и было кем торговаться.

Я думаю, что он это делает, чтобы доказать своим свидетелям силового звена, что никакой гуманизм у него еще не начался. Что стабильность осталась такой же, какой была раньше. Что на каждого выпущенного заложника он может взять трех новых.

Но знаешь, что я думаю? Гаранту надо просто объяснить в доступных ему терминах (про все вытекающие последствия), что заложников больше брать не надо. Что это может испортить ему не только карму, но и гарантии личной стабильности.

И я уверен, что с правильными жизненными стимулами даже гаранта можно приучить к гуманизму. Потому что гарантии по любому истекают, но с гуманизмом их может хватить немножко на дольше. Да и истечение гарантии будет менее драматичным.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com